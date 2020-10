Come portare il fascino di una meta esotica a casa vostra (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Idee e consigli per cercare di portare il fascino di una meta lontana a casa vostra visto che i viaggi sono sconsigliati. È difficile pensare ad un viaggio in una destinazione lontana in questo momento storico che stiamo vivendo. I casi di Coronavirus aumentano e i viaggi sono l’ultimo dei nostri pensieri. Chi però è … Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Idee e consigli per cercare diildi unalontana avisto che i viaggi sono sconsigliati. È difficile pensare ad un viaggio in una destinazione lontana in questo momento storico che stiamo vivendo. I casi di Coronavirus aumentano e i viaggi sono l’ultimo dei nostri pensieri. Chi però è …

DavidSassoli : 'Bisogna riflettere fino a che punto può decadere l’animo umano e può scendere nella bassezza, fino a perdere la ra… - lorepregliasco : Va di moda 'eeeh, ma mica siamo come a marzo!'. Segnalo che a marzo - si moriva in casa senza tampone - le terapie… - ZZiliani : Fabiana Della Valle (Gazzetta) chiede in un tweet che senso ha avuto portare #Dybala a Crotone senza farlo giocare… - hipsterdelcazzo : “Ci metti tre o 4 mitragliatrici sopra e vai a portare democrazia negli altri paesi senza inquinare. Come piace a n… - INTJMultifandom : RT @MunaronLuisella: ENNESIMA VITTIMA . UN PASTORE TEDESCO DI 8 ANNI , BUONO COME IL PANE , CHE DOVE LO METTI STA, TRANQUILLO E PACATO, CHE… -