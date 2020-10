Come il razzismo cambia il volto delle città (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le città creano un ambiente difficile per molte specie – sia animali che vegetali – diverse dall’essere umano e, viceversa, l’essere umano e la sua salute non sono indifferenti a ciò che li circonda. Per chi è vittima di razzismo sistemico, poi, le cose sono ancora più complicate. Uno studio basato sull’osservazione delle città statunitensi, e appena pubblicato su Science, ha messo in luce quanto le modifiche urbane basate su pratiche razziste (Come per esempio la segregazione residenziale) abbiano portato a una distribuzione non omogenea della natura all’interno delle città, con conseguenze non da poco sugli abitanti. E infatti, storicamente, le comunità di neri e immigrati sono più vulnerabili ai fattori di stress ambientale. ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le città creano un ambiente difficile per molte specie – sia animali che vegetali – diverse dall’essere umano e, viceversa, l’essere umano e la sua salute non sono indifferenti a ciò che li circonda. Per chi è vittima disistemico, poi, le cose sono ancora più complicate. Uno studio basato sull’osservazionecittà statunitensi, e appena pubblicato su Science, ha messo in luce quanto le modifiche urbane basate su pratiche razziste (per esempio la segregazione residenziale) abbiano portato a una distribuzione non omogenea della natura all’internocittà, con conseguenze non da poco sugli abitanti. E infatti, storicamente, le comunità di neri e immigrati sono più vulnerabili ai fattori di stress ambientale. ...

chetempochefa : 'E' proprio difficile per l’americano medio sopravvivere. Una persona come Trump può arrivare e dare il via al razz… - Hogliannicheho : @LightYagamiJP @TheMantyf E allora come fai a paragonare questo a una ipotetica “segregazione” di pratt quando lui… - sirivsblaxk : RT @beainneverland: TW Non so se vi rendete conto ma le metafore e i simboli di temi brutti e pesanti, come nazismo, ma anche violenza, ra… - beainneverland : TW Non so se vi rendete conto ma le metafore e i simboli di temi brutti e pesanti, come nazismo, ma anche violenza… - massimotwiter1 : @Fontana3Lorenzo Cavolo c’entra, questi come l’agente 007, hanno licenza per tutto. Chiedere il biglietto ad un neg… -