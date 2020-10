Come combattere il freddo durante l’allenamento outdoor (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci sono due tipi di sportivi. Chi correrebbe anche sotto un acquazzone epocale chi invece si impigrisce alle prime due gocce di pioggia. E secondo le stime di adidas, i livelli di ricerca per l’app Training sono superiori del 125% rispetto agli ultimi 12 mesi. AKA: ancora più persone si sono appassionate al training all’aria aperta. Più o meno pigli, gli appassionati di allenamento outdoor non avranno più scuse, da ora alla fine dell’inverno. Se vi state chiedendo se esiste un capo dalle capacità di isolamento mirato, con tessuti traspiranti e materiali impermeabili che trattengono il calore per un isolamento ottimale e il corpo asciutto, la nuova collezione multi-sport di Adidas ne è la risposta. Appena lanciata sul mercato – come preview sbirciate l’ultimo look dell’oro olimpico Jessica Ennis-Hill – COLD.RDY, ultima versione di RDY, non solo protegge dagli agenti atmosferici ma riporta persino in auge silhouette d’impatto, colori audaci e tocchi tecnici intuitivi . Della serie: fuori ci sono le intemperie e le temperature rigide ma il training non merita di essere meno cool di quello in una bella giornata di sole. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci sono due tipi di sportivi. Chi correrebbe anche sotto un acquazzone epocale chi invece si impigrisce alle prime due gocce di pioggia. E secondo le stime di adidas, i livelli di ricerca per l’app Training sono superiori del 125% rispetto agli ultimi 12 mesi. AKA: ancora più persone si sono appassionate al training all’aria aperta. Più o meno pigli, gli appassionati di allenamento outdoor non avranno più scuse, da ora alla fine dell’inverno. Se vi state chiedendo se esiste un capo dalle capacità di isolamento mirato, con tessuti traspiranti e materiali impermeabili che trattengono il calore per un isolamento ottimale e il corpo asciutto, la nuova collezione multi-sport di Adidas ne è la risposta. Appena lanciata sul mercato – come preview sbirciate l’ultimo look dell’oro olimpico Jessica Ennis-Hill – COLD.RDY, ultima versione di RDY, non solo protegge dagli agenti atmosferici ma riporta persino in auge silhouette d’impatto, colori audaci e tocchi tecnici intuitivi . Della serie: fuori ci sono le intemperie e le temperature rigide ma il training non merita di essere meno cool di quello in una bella giornata di sole.

