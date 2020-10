Colatura di Alici di Cetara, concluso l’iter: arriva la Dop. Via alla produzione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ fatta, Cetara può godersi la Colatura di Alici Dop. Il traguardo è praticamente raggiunto non essendo arrivati ostacoli europei dopo la fatidica data del 22 settembre 2020 entro la quale potevano esserci richiesta di approfondimento da parte di soggetti imprenditoriali europei, come previsto dal lungo percorso burocratico. “Una data storica, quella di oggi -spiega con entusiasmo la presidente dell’Associazione per la valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara Lucia Di Mauro– finalmente la conclusione dell’iter che ci ha portato all’approvazione della nostra Dop. Ora è arrivato il momento di presentare al Mipaaf il piano di controllo. Ringrazio la Regione Campania e il Comune di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ fatta,può godersi ladiDop. Il traguardo è praticamente raggiunto non essendoti ostacoli europei dopo la fatidica data del 22 settembre 2020 entro la quale potevano esserci richiesta di approfondimento da parte di soggetti imprenditoriali europei, come previsto dal lungo percorso burocratico. “Una data storica, quella di oggi -spiega con entusiasmo la presidente dell’Associazione per la valorizzazione delladidiLucia Di Mauro– finalmente la conclusione dell’iter che ci ha portato all’approvazione della nostra Dop. Ora èto il momento di presentare al Mipaaf il piano di controllo. Ringrazio la Regione Campania e il Comune di ...

