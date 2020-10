Colatura di alici di Cetara: arriva la Dop, l’annuncio ufficiale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCosta d’Amalfi – E’ praticamente fatta, Cetara può godersi il riconoscimento della Colatura di alici a marchio Dop. Il traguardo è stato ufficialmente raggiunto, non essendo arrivati ostacoli europei dopo la fatidica data del 22 settembre 2020 – entro la quale potevano esserci richiesta di approfondimento da parte di soggetti imprenditoriali europei, come previsto dal lungo iter burocratico. “Una data storica, quella di oggi – spiega con entusiasmo la Presidente dell’Associazione per la valorizzazione della Colatura di alici di Cetara, Lucia Di Mauro – finalmente è arrivato il momento di presentare al Mipaaf il piano di controllo la conclusione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCosta d’Amalfi – E’ praticamente fatta,può godersi il riconoscimento delladia marchio Dop. Il traguardo è stato ufficialmente raggiunto, non essendoti ostacoli europei dopo la fatidica data del 22 settembre 2020 – entro la quale potevano esserci richiesta di approfondimento da parte di soggetti imprenditoriali europei, come previsto dal lungo iter burocratico. “Una data storica, quella di oggi – spiega con entusiasmo la Presidente dell’Associazione per la valorizzazione delladidi, Lucia Di Mauro – finalmente èto il momento di presentare al Mipaaf il piano di controllo la conclusione ...

