cLIVE Virtus Bologna-Monaco | EuroCup basket in DIRETTA | sfida che vale il primo posto nel girone C

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 20.56 Si preannuncia interessantissimo, invece, il confronto tra due delle migliori guardie della competizione: Milos Teodosic da un lato e Dee Bost dall’altro. 20.53 Un’assenza molto pesante per i monegaschi sarà quella di Khadeen Carrington, che ha subito la rottura del crociato nella scorsa partita del campionato francese e ha concluso anzitempo la propria stagione. 20.50 Sarà la quinta volta chesi affronteranno: i due precedenti della scorsa stagione hanno sorriso ai bianconeri, che si sono imposti per 77-75 tra le mura amiche e per 72-81 in trasferta. 20.46 Molto bene fin qui anche la squadra del Principato che, dopo l’esordio vittorioso in quel di Andorra, nelle ultime due partite ha travolto Lietkabelis e Antwerp ...