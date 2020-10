Clima, in Italia è il secondo anno più caldo dal 1800: inaspettata ottobrata dopo settimane di freddo e maltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’arrivo del caldo anomalo di fine ottobre conferma un 2020 che si classifica fino ad ora come il secondo più bollente mai registrato in Italia dal 1800, con una temperatura di oltre un grado (+1,09 gradi) più elevata della media storica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell’anno. Si accentua anche quest’anno – sottolinea la Coldiretti – la tendenza al surriscaldamento in Italia dove la classifica degli anni interi più caldi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo periodo e comprende nell’ordine anche il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2003. Un processo che – sostiene la Coldiretti – ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’arrivo delanomalo di fine ottobre conferma un 2020 che si classifica fino ad ora come ilpiù bollente mai registrato indal, con una temperatura di oltre un grado (+1,09 gradi) più elevata della media storica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell’. Si accentua anche quest’– sottolinea la Coldiretti – la tendenza al surriscaldamento indove la classifica degli anni interi più caldi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo periodo e comprende nell’ordine anche il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2003. Un processo che – sostiene la Coldiretti – ha ...

