Cleopatra: Gal Gadot come Elizabeth Taylor in un nuovo video deepfake (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo l'annuncio che ha confermato Gal Gadot come la nuova Cleopatra, un nuovo video deepfake mostra come sarebbe l'attrice al posto dell'iconica Elizabeth Taylor. Un nuovo video deepfake diffuso su Youtube ha mostrato come sarebbe Gal Gadot nel ruolo di Cleopatra, sostituendola alla star iconica Elizabeth Taylor, che nel 1964 affascinò tutti con la sua interpretazione della Regina d'Egitto. Il canale YouTube chiamato Reface, specializzato in video che utilizzano la tecnologia deepfake, ha infatti diffuso questo nuovo video in cui ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo l'annuncio che ha confermato Galla nuova, unmostrasarebbe l'attrice al posto dell'iconica. Undiffuso su Youtube ha mostratosarebbe Galnel ruolo di, sostituendola alla star iconica, che nel 1964 affascinò tutti con la sua interpretazione della Regina d'Egitto. Il canale YouTube chiamato Reface, specializzato inche utilizzano la tecnologia, ha infatti diffuso questoin cui ...

DonnaGlamour : Da Liz Taylor a Gal Gadot: i tanti volti di Cleopatra, attualissima regina - Mauxa : Cleopatra, il nuovo film sulla regina d’Egitto con #GalGadot - Antico_Egitto : Cleopatra film: grandi polemiche per il ruolo di Gal Gadot - Superga Cinema - 53giorgiomerlin : RT @ebreieisraele: #GalGadot #cleopatra? X i #musulmani non va bene. Doveva essere nera o #araba e non di #israele ed #ebrea. Ignoranti Il… - giancarloruffa : Top story: Gal Gadot interpreterà Cleopatra, polemiche dal mondo arabo - Progetto Dreyfus -