Cina, “la gestione da Stato autoritario ha favorito la ripresa post-lockdown. Ma senza democrazia. E la fiducia del mondo in Pechino è crollata” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Passata la pandemia la Cina è “un gigante diviso a metà”. Da una parte c’è la popolazione che, soddisfatta della ripresa economica, dimentica le critiche del lockdown. Dall’altra c’è la comunità internazionale che assiste agli attacchi frontali di Donald Trump e non crede ai numeri di contagi e morti dichiarati da Pechino. Eppure, nell’anno del Covid, secondo le stime del Fondo monetario internazionale, la Cina sarà l’unica tra le maggiori economie mondiali a registrare un Pil in crescita alla fine del 2020, mentre Europa e Stati Uniti arrancano, intralciati da soglie di contagi sempre più preoccupanti. “Quello della ripresa è però un trend che riguarda tutta l’Asia ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Passata la pandemia laè “un gigante diviso a metà”. Da una parte c’è la popolazione che, soddisfatta dellaeconomica, dimentica le critiche del. Dall’altra c’è la comunità internazionale che assiste agli attacchi frontali di Donald Trump e non crede ai numeri di contagi e morti dichiarati da. Eppure, nell’anno del Covid, secondo le stime del Fondo monetario internazionale, lasarà l’unica tra le maggiori economie mondiali a registrare un Pil in crescita alla fine del 2020, mentre Europa e Stati Uniti arrancano, intralciati da soglie di contagi sempre più preoccupanti. “Quello dellaè però un trend che riguarda tutta l’Asia ed ...

