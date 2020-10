Chiudere la scuola ha conseguenze gravissime (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo uno studio in Germania la riapertura degli istituti potrebbe aver contribuito a contenere l’epidemia. In Italia è successo il contrario. Ma ogni riduzione dell’orario scolastico ha effetti negativi sul futuro di ragazze e ragazzi. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo uno studio in Germania la riapertura degli istituti potrebbe aver contribuito a contenere l’epidemia. In Italia è successo il contrario. Ma ogni riduzione dell’orario scolastico ha effetti negativi sul futuro di ragazze e ragazzi. Leggi

Chiudere la scuola ha conseguenze gravissime

