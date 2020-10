ChiaraFerragni scatena il web | la prima foto con il pancino

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ladi Chiara Ferragni colin bella mostra ha destato nuovi commenti sui social per via di un preciso particolare Chiara Ferragni: il primo scatto coli social su Notizie.it.

PulcinoRossoner : RT @marcocanestrari: Periodicamente si scatena la shitstorm su @Fedez e @ChiaraFerragni. Un sintomo del problema: il rapporto malato che ha… - nabu65 : RT @marcocanestrari: Periodicamente si scatena la shitstorm su @Fedez e @ChiaraFerragni. Un sintomo del problema: il rapporto malato che ha… - katnip74 : RT @marcocanestrari: Periodicamente si scatena la shitstorm su @Fedez e @ChiaraFerragni. Un sintomo del problema: il rapporto malato che ha… - castell32082033 : RT @marcocanestrari: Periodicamente si scatena la shitstorm su @Fedez e @ChiaraFerragni. Un sintomo del problema: il rapporto malato che ha… - MaxWiz : RT @marcocanestrari: Periodicamente si scatena la shitstorm su @Fedez e @ChiaraFerragni. Un sintomo del problema: il rapporto malato che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : ChiaraFerragni scatena

Chiara Ferragni, spunta la prima foto col ‘pancino’: il dettaglio colpisce i followers e scatena i commenti Chiara Ferragni è sempre super presente e attiva sui social e condivide sul suo profilo ...Chiara Ferragni viene travolta ancora una volta dalle polemiche per una foto in cui si mostra con addosso un cappotto in pelliccia. L’influencer si è fatta immortalare in montagna ma com'era ...