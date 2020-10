Chi è Nunzia Taglialatela, la tentatrice che ha fatto innamorare Alberto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nunzia Taglialatela ha 30 anni e proviene da Mugnano di Napoli. Di professione è addetta alle vendite nel settore dell’abbigliamento femminile e tra le sue grandi passioni c’è la cucina. Ama passeggiare e adora il mare. Su Instagram, dov’è seguita da oltre 11 mila follower, ama pubblicare foto dei suoi viaggi e di paesaggi, ma anche scatti sensuali in costume da bagno che mettono in mostra il suo fisico mozzafiato. Nunzia Taglialatela è la tentatrice di Temptation Island 2020 che ha fatto breccia nel cuore di Alberto, il fidanzato di Speranza. La ragazza single è sempre più vicina al fidanzato di Speranza con cui ha condiviso diversi momenti di complicità all’interno del il docu-reality ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha 30 anni e proviene da Mugnano di Napoli. Di professione è addetta alle vendite nel settore dell’abbigliamento femminile e tra le sue grandi passioni c’è la cucina. Ama passeggiare e adora il mare. Su Instagram, dov’è seguita da oltre 11 mila follower, ama pubblicare foto dei suoi viaggi e di paesaggi, ma anche scatti sensuali in costume da bagno che mettono in mostra il suo fisico mozzafiato.è ladi Temptation Island 2020 che habreccia nel cuore di, il fidanzato di Speranza. La ragazza single è sempre più vicina al fidanzato di Speranza con cui ha condiviso diversi momenti di complicità all’interno del il docu-reality ...

IdaDiGrazia : #TemptationIsland riassunto dell'ultima puntata 1) Alessia Marcuzzi promossa a pieni voti 2) Nunzia e Speranza la v… - Marius13112004 : @Miti_Vigliero Nunzia mastica l'italiano ed il corriere non corregge. Chi è peggio? - Red_77_JLegends : @MariaC08220254 A me spiace invece anche per Nunzia... perché pure lei ci credeva alle cazzate che le raccontava st… - Dami92Damiano : Chissà chi c'è oltre a Speranza e Nunzia Ahhahahhaha ahhahahhaha ahhahahhaha #TempationIsland - idainbloom : Alberto che ride sotto i baffi perché da che dopo questo teatrino basterà uno schiocco di dita affinché Speranza ri… -

Arrivato nel confronto finale, dopo il bacio dato alla single Nunzia, Alberto ha dovuto ammettere di non essere più innamorato di Speranza e di essere intenzionato a chiudere la storia con lei che ...

Nunzia de Girolamo, come sta ... Non le nascondo però che tra i miei amici c’è chi mi ha dato della psicopatica. “Hai fatto il tampone, è negativo, perché rimani rinchiusa?”. Persino mia figlia, 8 ...

