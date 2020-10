Champions, Morata show Dinamo Kiev-Juve 0-2. (Di mercoledì 21 ottobre 2020) di Redazione. Il covid ferma CR7, ma non la Juventus, che ritrova un grandissimo Morata. Lo spagnolo, dopo la rete di Crotone, si ripete in Champions e la sua doppietta permette a Pirlo di esordire con un successo, in veste di allenatore, in una competizione internazionale. A Kiev, davanti a circa 20mila spettatori, i bianconeri … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 21 ottobre 2020) di Redazione. Il covid ferma CR7, ma non lantus, che ritrova un grandissimo. Lo spagnolo, dopo la rete di Crotone, si ripete ine la sua doppietta permette a Pirlo di esordire con un successo, in veste di allenatore, in una competizione internazionale. A, davanti a circa 20mila spettatori, i bianconeri …

romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - forumJuventus : Morata post #DynamoJuve: 'Era importante vincere per iniziare bene. In Champions vogliamo arrivare fino in fondo'… - OptaPaolo : 1 - Álvaro #Morata ha segnato la sua prima marcatura multipla in Champions League alla sua 53ª presenza nella compe… - junews24com : Pagelle Dinamo Kiev-Juve: doppietta Morata, Chiesa lascia il segno VOTI - junews24com : Dinamo Kiev-Juve 0-2: doppio Morata per i primi tre punti in Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Morata Champions, Morata si è ripreso la Juventus: ora può giocare titolare con Cristiano Ronaldo Sport Fanpage Il Giornale - Mister Europa fa volare la Signora

"Mister Europa fa volare la Signora", l'apertura delle pagine sportive de Il Giornale. Due reti di Morata piegano la Dinamo Kiev. Pirlo comincia bene in Champions. La Juve vince in Ucraina con la ...

Gazzetta – Morata show, la Juve c’è

Il gruppo bianconero è stato guidato da un Alvaro Morata già in formato Europa che in due presenze ha siglato 3 reti. I bianconeri puntano al decimo scudetto consecutivo ma anche alla vittoria della ...

"Mister Europa fa volare la Signora", l'apertura delle pagine sportive de Il Giornale. Due reti di Morata piegano la Dinamo Kiev. Pirlo comincia bene in Champions. La Juve vince in Ucraina con la ...Il gruppo bianconero è stato guidato da un Alvaro Morata già in formato Europa che in due presenze ha siglato 3 reti. I bianconeri puntano al decimo scudetto consecutivo ma anche alla vittoria della ...