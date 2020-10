Champions League: vincono Bayern, Liverpool e Man. City (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Archiviata la prima giornata di Champions League. Dopo i due successi delle italiane die ieri, questa sera è arrivato il 2-2 dell’Inter con il Borussia Mönchengladbach e il 4-0 dell’Atalanta in casa del Midjylland. negli altri campi, vince il Liverpool in casa dell’Ajax, il Manchester City in rimonta batte il Porto e il Bayern Monaco parte alla grande vincendo 4-0 con l’Atletico Madrid. Questi i risultati delle gare di oggi: Real Madrid- Shakhtar Donetsk 2-3 Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2 Ajax-Liverpool 0-1 Manchester City – Porto 3-1 Bayern Monaco-Atletico Madrid 4-0 Inter-Borussia Mönchengladbach 2-2 Olimpiakos-Marsiglia 1-0Midtjylland-Atalanta 0-4 Fonte Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Archiviata la prima giornata di. Dopo i due successi delle italiane die ieri, questa sera è arrivato il 2-2 dell’Inter con il Borussia Mönchengladbach e il 4-0 dell’Atalanta in casa del Midjylland. negli altri campi, vince ilin casa dell’Ajax, il Manchesterin rimonta batte il Porto e ilMonaco parte alla grande vincendo 4-0 con l’Atletico Madrid. Questi i risultati delle gare di oggi: Real Madrid- Shakhtar Donetsk 2-3 Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2 Ajax-0-1 Manchester– Porto 3-1Monaco-Atletico Madrid 4-0 Inter-Borussia Mönchengladbach 2-2 Olimpiakos-Marsiglia 1-0Midtjylland-Atalanta 0-4 Fonte Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da ...

