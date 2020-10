Champions League: su Canale 5 l’esordio dell’Inter, Atalanta su Sky. Ecco il programma TV (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Champions League La prima settimana dedicata alla Uefa Champions League 2020/2021 prosegue con le partite del mercoledì, tra cui quella dell’Inter in casa contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach e quella dell’Atalanta in trasferta sul campo di danesi del Midtjylland. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono trasmesse in diretta dai canali Sky, con il match degli uomini di Conte anche in chiaro su Canale 5. Champions League 2020/21: dove seguire le partite di mercoledì 21 ottobre La prima giornata della fase a gironi di Champions League si completa con gli impegni valevoli nei gruppi A (Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca), B (Real Madrid, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 ottobre 2020)La prima settimana dedicata alla Uefa2020/2021 prosegue con le partite del mercoledì, tra cui quella dell’Inter in casa contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach e quella dell’in trasferta sul campo di danesi del Midtjylland. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono trasmesse in diretta dai canali Sky, con il match degli uomini di Conte anche in chiaro su5.2020/21: dove seguire le partite di mercoledì 21 ottobre La prima giornata della fase a gironi disi completa con gli impegni valevoli nei gruppi A (Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca), B (Real Madrid, ...

