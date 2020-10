Champions League, Inter-Borussia Monchengladbach 0-0, Midjylland-Atalanta 0-3 (LIVE) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Champions League, il programma e i risultati di mercoledì 21 ottobre 2020. In campo Inter e Atalanta. ROMA – Champions League, il programma e i risultati di mercoledì 21 ottobre. Secondo giorno di partite della prima giornata nella competizione Internazionale. In campo Inter e Atalanta. Champions League, il programma di mercoledì 21 ottobre Di seguito il programma completo di Champions League mercoledì 21 ottobre, sfide valide per la prima giornata della competizione. (LE CLASSIFICHE) Salisburgo-Lokomotiv Mosca (ore 18.55)Real Madrid-Shakhtar Donetsk (ore 18.55)Bayern Monaco-Atletico Madrid (ore ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020), il programma e i risultati di mercoledì 21 ottobre 2020. In campo. ROMA –, il programma e i risultati di mercoledì 21 ottobre. Secondo giorno di partite della prima giornata nella competizionenazionale. In campo, il programma di mercoledì 21 ottobre Di seguito il programma completo dimercoledì 21 ottobre, sfide valide per la prima giornata della competizione. (LE CLASSIFICHE) Salisburgo-Lokomotiv Mosca (ore 18.55)Real Madrid-Shakhtar Donetsk (ore 18.55)Bayern Monaco-Atletico Madrid (ore ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - 100x100Napoli : I risultati al termine dei primi tempi. - _enz29 : RT @OptaPaolo: 0 - L'Inter è la prima squadra a non subire alcun tiro in un primo tempo di Champions League dal Bayern Monaco nel novembre… -