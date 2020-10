Champions League, i risultati della prima giornata (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Champions League, i risultati e le classifiche. In campo Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. ROMA – Champions League, i risultati e le classifiche. Sono quattro le squadre italiane che prenderanno parte alla fase a gironi: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Champions League, risultati e classifiche Di seguito i risultati e le classifiche dei gironi della Champions League. Sono quattro le squadre italiane: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Champions LeagueGruppo A Classifica: Bayern Monaco 3; Salisburgo, Lokomotiv Mosca 1; Atletico Madrid 0 1^ giornataSalisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2 (19′ ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020), ie le classifiche. In campo Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. ROMA –, ie le classifiche. Sono quattro le squadre italiane che prenderanno parte alla fase a gironi: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta.e classifiche Di seguito ie le classifiche dei gironi. Sono quattro le squadre italiane: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta.Gruppo A Classifica: Bayern Monaco 3; Salisburgo, Lokomotiv Mosca 1; Atletico Madrid 0 1^Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2 (19′ ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - ItaSportPress : Inter, Conte: 'Pari diverso da quello con lo Slavia Praga. Hakimi? Dura perderlo' - - _SiGonfiaLaRete : Champions League, Atalanta-Midtjylland 4-0, riscatto dei nerazzurri dopo il ko di Napoli -