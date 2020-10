Champions League: diritti TV assegnati a Sky, Mediaset e Amazon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sky, Mediaset e Amazon si sono aggiudicati i diritti TV per la prossima Champions League. Nulla da fare per DAZN I diritti TV della Champions League per il triennio 2021/2024 sono stati assegnati a Sky, Mediaset e Amazon. La notizia era stata anticipata ieri da Calcio&Fiananza e oggi trova conferme anche su Gazzetta dello Sport. Nello specifico Amazon avrebbe ottenuto l’esclusiva per le 16 partite in programma il mercoledì più la Supercoppa Europea. Sky e Mediaset si divideranno invece gli altri pacchetti ovvero quello per le 16 partite del martedì e quello delle 104 gare rimanenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sky,si sono aggiudicati iTV per la prossima. Nulla da fare per DAZN ITV dellaper il triennio 2021/2024 sono statia Sky,. La notizia era stata anticipata ieri da Calcio&Fiananza e oggi trova conferme anche su Gazzetta dello Sport. Nello specificoavrebbe ottenuto l’esclusiva per le 16 partite in programma il mercoledì più la Supercoppa Europea. Sky esi divideranno invece gli altri pacchetti ovvero quello per le 16 partite del martedì e quello delle 104 gare rimanenti. Leggi su Calcionews24.com

La Juventus è in ansia per Giorgio Chiellini. Il centrale bianconero ieri è uscito al minuto numero 19 della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Dopo aver sfiorato il gol ha accusato un ...

