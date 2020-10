Champions League, c’è Inter-Borussia Mönchengladbach: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le formazioni di Inter-Borussia Mönchengladbach, match della prima giornata della fase a gironi della Champions League Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora si giocherà Inter-Borussia Mönchengladbach, match della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Marco Rose, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Borussia Mönchengladbach: eccole. Inter (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 23 Barella, 22 Vidal, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) LediMönchengladbach, match della prima giornata della fase a gironi dellaTutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora si giocheràMönchengladbach, match della prima giornata della fase a gironi della2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Marco Rose, hanno comunicato lediMönchengladbach: eccole.(3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 23 Barella, 22 Vidal, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - arvnold : Posso dire che mi vergogno di dover vedere giocare Darmian in champions league ? - I_am_ayoxele : RT @DiMarzio: #InterBorussia - Le formazioni ufficiali -