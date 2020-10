Champions League calcio, i risultati di oggi. Real Madrid-Shakhtar 2-3, Bayern a valanga. Vince l’Atalanta, pareggia l’Inter (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questa sera si sono giocate otto partite valide per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2020 di calcio. Spicca subito all’occhio un risultato clamoroso: il Real Madrid è crollato in casa per 3-2 contro lo Shakhtar Donetsk. Le merengues si sono trovate sotto per 0-3 con il gol di Tete al 29′, l’autogol di Varane al 33′ e il sigillo di Solomon al 42′. Nella ripresa Modric e Junior Vinicius hanno accorciato le distanze, ma non è bastato e la compagine ucraina vola in testa in solitaria al gruppo B, visto che l’Inter ha pareggiato per 2-2 col Borussia Moenchengladbach (doppietta di Romelu Lukaku). Il Bayern Monaco ha schiacciato l’Atletico Madrid con un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questa sera si sono giocate otto partite valide per la prima giornata della fase a gironi della2020 di. Spicca subito all’occhio un risultato clamoroso: ilè crollato in casa per 3-2 contro loDonetsk. Le merengues si sono trovate sotto per 0-3 con il gol di Tete al 29′, l’autogol di Varane al 33′ e il sigillo di Solomon al 42′. Nella ripresa Modric e Junior Vinicius hanno accorciato le distanze, ma non è bastato e la compagine ucraina vola in testa in solitaria al gruppo B, visto che l’Inter hato per 2-2 col Borussia Moenchengladbach (doppietta di Romelu Lukaku). IlMonaco ha schiacciato l’Atleticocon un ...

