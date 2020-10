Champions League, buona la prima per la Lazio: esame Dortmund superato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chiedete a Inzaghi come si possa passare da una prestazione come quella di Genova con la Samp a quella di ieri sera. Sembrano quasi due squadre diverse. Eppure la Lazio è sempre la stessa, calata però in un contesto tutto diverso. Dopo 13 anni nell’Olimpico biancoceleste hanno risuonato le note della Champions League. Sinfonia cara agli amanti del calcio. E non è un caso quindi che la banda Inzaghi si sia trasformata contro il Borussia Dortmund, avversario tutt’altro che comodo. I tedeschi sulla carta sono i favoriti del girone, sono stati strapazzati per 3-1. Ci hanno pensato Immobile, Luiz Felipe e un insospettabile Akpa Akpro a rendere glorioso il ritorno nell’Europa che conta della Lazio. “Umiltà e sacrificio, così abbia vinto” Al ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chiedete a Inzaghi come si possa passare da una prestazione come quella di Genova con la Samp a quella di ieri sera. Sembrano quasi due squadre diverse. Eppure laè sempre la stessa, calata però in un contesto tutto diverso. Dopo 13 anni nell’Olimpico biancoceleste hanno risuonato le note della. Sinfonia cara agli amanti del calcio. E non è un caso quindi che la banda Inzaghi si sia trasformata contro il Borussia, avversario tutt’altro che comodo. I tedeschi sulla carta sono i favoriti del girone, sono stati strapazzati per 3-1. Ci hanno pensato Immobile, Luiz Felipe e un insospettabile Akpa Akpro a rendere glorioso il ritorno nell’Europa che conta della. “Umiltà e sacrificio, così abbia vinto” Al ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Champions League: diritti TV assegnati a Sky, Mediaset e Amazon

Sky, Mediaset e Amazon si sono aggiudicati i diritti TV per la prossima Champions League. Nulla da fare per DAZN I diritti TV della Champions League per il triennio 2021/2024 sono stati assegnati a ...

Juventus, infortunio Chiellini: oggi gli esami, i possibili tempi di recupero

La Juventus è in ansia per Giorgio Chiellini. Il centrale bianconero ieri è uscito al minuto numero 19 della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Dopo aver sfiorato il gol ha accusato un ...

