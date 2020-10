Champions League, 1a giornata: crollo casalingo del Real Madrid, spettacolo a Salisburgo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Match ricchi di gol quelli disputati nel pomeriggio in Champions League.Nel girone dell'Inter trova una clamorosa sconfitta interna il Real Madrid di Zidane che cede 3-2 allo Shakhtar Donetsk e inizia in salita la sua avventura europea. I blancos vanno in tilt nella prima frazione di gioco subendo il gioco spumeggiante degli ucraini che si portano avanti di tre reti grazie alle firme di Tete, Solomon e all'autorete di Varane. La ripresa è senza dubbio di stampo Madridista che prova a recuperarla prima con un euro-gol di Luka Modric e poi con il 2-3 di Vinicius. I padroni di casa avevano anche trovato la via del pari al 92', ma la rete di Valverde è stata annullata a causa della posizione di fuorigioco dello stesso Vinicius. Nell'altra gara pareggio per 2-2 tra Salisburgo e ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Match ricchi di gol quelli disputati nel pomeriggio in.Nel girone dell'Inter trova una clamorosa sconfitta interna ildi Zidane che cede 3-2 allo Shakhtar Donetsk e inizia in salita la sua avventura europea. I blancos vanno in tilt nella prima frazione di gioco subendo il gioco spumeggiante degli ucraini che si portano avanti di tre reti grazie alle firme di Tete, Solomon e all'autorete di Varane. La ripresa è senza dubbio di stampoista che prova a recuperarla prima con un euro-gol di Luka Modric e poi con il 2-3 di Vinicius. I padroni di casa avevano anche trovato la via del pari al 92', ma la rete di Valverde è stata annullata a causa della posizione di fuorigioco dello stesso Vinicius. Nell'altra gara pareggio per 2-2 trae ...

