Champions League, 1a giornata: Atalanta sul velluto, l'Inter la riprende nel finale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si chiude la due giorni di Champions League.Passeggia sul velluto l'Atalanta di Gasperini che travolge 4-0 in trasferta il Midtjylland e si prende i primi tre punti europei. Primo tempo sfavillante degli orobici che nel giro di venti minuti archiviano la pratica danese con le reti messe a segno da Zapata, Gomez e Muriel. Nella ripresa prima gioia italiana per Miranchuk che pennella un mancino che si infila sotto l'incrocio. L'altra sfida del girone ha visto il Liverpool superare per 1-0 a domicilio l'Ajax al termine di una partita che non ha visto brillare i Reds. Non fa benissimo l'altra italiana in campo ossia l'Inter che pareggia 2-2 in casa contro il Borussia Monchengladbach: l'iniziale vantaggio firmato da Lukaku era stato vanificato dalle reti di Bensebaini su rigore e da Hofmann, a trovare la rete del pari ancora ...

