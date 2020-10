Champions, il Bayern strapazza l’Atletico. Ok City e Liverpool (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vittorie del Manchester City e del Liverpool nella prima giornata dei gironi di Champions League. Il Bayern Monaco strapazza l'Atletico Madrid (4-0), l'Olympiacos vince di misura sull'Olympique Marsiglia. Questi i risultati:GRUPPO A Risultati prima giornata: Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2, Bayern Monaco-Atletico Madrid 4-0 Classifica: Bayern Monaco 3, Lokomotiv Mosca, Red Bull Salisburgo 1, Atletico Madrid 0Martedì 27 ottobre: Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco (ore 18.55), Atletico Madrid-Salisburgo (ore 21) Martedì 3 novembre: Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (ore 18.55), Salisburgo-Bayern Monaco (ore 21) Mercoledì 25 novembre: Bayern Monaco-Salisburgo (ore 21), Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca (ore 21) ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vittorie del Manchestere delnella prima giornata dei gironi diLeague. IlMonacol'Atletico Madrid (4-0), l'Olympiacos vince di misura sull'Olympique Marsiglia. Questi i risultati:GRUPPO A Risultati prima giornata: Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2,Monaco-Atletico Madrid 4-0 Classifica:Monaco 3, Lokomotiv Mosca, Red Bull Salisburgo 1, Atletico Madrid 0Martedì 27 ottobre: Lokomotiv Mosca-Monaco (ore 18.55), Atletico Madrid-Salisburgo (ore 21) Martedì 3 novembre: Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (ore 18.55), Salisburgo-Monaco (ore 21) Mercoledì 25 novembre:Monaco-Salisburgo (ore 21), Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca (ore 21) ...

