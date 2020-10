Celtic-Milan, Pioli: “L’Europa League una competizione importante” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefano Pioli alla vigilia di Celtic-Milan: “Noi dobbiamo giocare per vincere le partite”. GLASGOW (SCOZIA) – Vigilia di Celtic-Milan per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, come riportato da tuttomercatoweb.com, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Diavolo. “Il nostro percorso è iniziato lo scorso anno, non mi piace quando si parla di svolta”, le parole dell’allenatore parmense che si è soffermato anche sull’Europa League: “Per noi è una competizione importante. Il girone resta equilibrato. Dispiace per l’assenza di Calhanoglu, ma ho a disposizione un gruppo importante. Scenderà in campo la migliore formazione. Il nostro obiettivo è sempre quello ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefanoalla vigilia di: “Noi dobbiamo giocare per vincere le partite”. GLASGOW (SCOZIA) – Vigilia diper Stefano. Il tecnico rossonero, come riportato da tuttomercatoweb.com, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Diavolo. “Il nostro percorso è iniziato lo scorso anno, non mi piace quando si parla di svolta”, le parole dell’allenatore parmense che si è soffermato anche sull’Europa: “Per noi è unaimportante. Il girone resta equilibrato. Dispiace per l’assenza di Calhanoglu, ma ho a disposizione un gruppo importante. Scenderà in campo la migliore formazione. Il nostro obiettivo è sempre quello ...

