Celtic-Milan, Pioli: "Il nostro un girone equilibrato, abbiamo un obiettivo. Calhanoglu? Rispondo così"

Il Milan si proietta alla sfida di Europa League in casa degli scozzesi del Celtic. I rossoneri dovranno affrontare la trasferta contro i biancoverdi senza una pedina importante come Hakan Calhanoglu che in settimana ha rimediato un infortunio. Il tecnico Milanista, Stefano Pioli, ai microfoni di Milan Tv, ha analizzato il match europeo e commentato l'andamento nella stagione.

"Il nostro percorso è iniziato l'anno scorso e si parla troppo facilmente di partite di svolte. Sapevamo che il derby era una partita ancor più importante, averla vinta ci dà ancor più consapevolezza per il futuro. Abbiamo lavorato tanto per l'Europa e ora vogliamo rimanerci. Abbiamo un girone equilibrato, abbiamo un obiettivo."

