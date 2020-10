Celtic-Milan, i convocati di Pioli per la sfida di Europa League 2020/2021 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha convocato 22 giocatori per la sfida di Europa League 2020/2021 in casa del Celtic, in programma giovedì 22 ottobre 2020 e valida per la prima giornata del Gruppo H. Di seguito l’elenco completo dei convocati della squadra rossonera. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu;Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli;Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali;Attaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Leão, Maldini. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il tecnico del, Stefano, ha convocato 22 giocatori per ladiin casa del, in programma giovedì 22 ottobree valida per la prima giornata del Gruppo H. Di seguito l’elenco completo deidella squadra rossonera. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu;Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli;Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali;Attaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Leão, Maldini.

