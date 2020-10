Celtic-Milan domani in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La campagna europea del Milan di Stefano Pioli parte dalla Scozia e dalla sfida contro il Celtic, valida per la prima giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/2021. Dopo l’importante vittoria nel derby cittadino contro l’Inter, i rossoneri non hanno intenzione di fermarsi e sperano di potersi confermare anche in Europa. Non sarà della gara Hakan Calhanoglu, ai box a causa di un problema alla caviglia. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 21.00 di giovedì 22 ottobre. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno, canale 201 (canale 472 e 482 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go. Inoltre, la sfida sarà visibile ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La campagna europea deldi Stefano Pioli parte dalla Scozia e dalla sfida contro il, valida per la prima giornata del gruppo H dell’. Dopo l’importante vittoria nel derby cittadino contro l’Inter, i rossoneri non hanno intenzione di fermarsi e sperano di potersi confermare anche in. Non sarà della gara Hakan Calhanoglu, ai box a causa di un problema alla caviglia. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 21.00 di giovedì 22 ottobre. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno,201 (472 e 482 del digitale terrestre) e insu Sky Go. Inoltre, la sfida sarà visibile ...

