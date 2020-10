Castel Romano | entrano nel centro commerciale | rubano le scarpe e poi picchiano le commesse | nei guai 4 giovani ladre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il fatto è accaduto il giorno 19 ottobre intorno alle ore 13.00 all’interno di un negozio di. 4 ragazze, tutte minorenni, sono entrate in un negozio di uned hanno rubato 2 paia didal valore complessivo di 120 euro cercando di occultarle negli zaini. Scoperte dal personale dell’esercizio, lehanno tentato la fuga minacciando e malmenando le. Solo l’intervento degli uomini del commissariato Spinaceto, diretto da Silvia Agostini, ha permesso di mettere in salvo le due donne e di assicurare alla giustizia lerapinatrici che sono state arrestate per rapina impropria in concorso. Refertate con un giorno di prognosi una delle due ...