Casi Coronavirus Italia | tutti gli aggiornamenti regione per regione

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) I dati aggiornati al 21 Ottobre sulla situazionein. Cresce vertiginosamente il numero dei contagiati nellaLombardia. 450 milain totale in. Cresce vertiginosamente il numero deipositivi nellaLombardia, passando da circa 2mila nuovi contagi della giornata di ieri a 4.125 nuovidi oggi. La… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

you_trend : ?? #Coronavirus, 21 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 155.442 • Deceduti: 36.832 (+127) • Dimessi/Guariti: 257.3… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Lombardia: oltre 4000 positivi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - GuineeTags : RT @ManLanTuit: Miozzo (#Cts): “Non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto”. #secondaondata #Covid19 #coronavirus - Angelus1 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 21 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 155.442 • Deceduti: 36.832 (+127) • Dimessi/Guariti: 257.374 (+2.36… -

Ultime Notizie dalla rete : Casi Coronavirus

Dieci ore di attesa per un tampone. I contagi si moltiplicano e di conseguenza sono migliaia i cittadini che hanno bisogno di un tampone per sapere se hanno contratto il Covid. La ...Sono 15.199 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono 127 e portano a 36.832 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza ...