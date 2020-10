Casasco | «Positivi nell’AZ? In Europa solo gli italiani sono untori»

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Maurizio, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha parlato dei casi di Coronavirus nel calcio Maurizio, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dei casi di Coronavirus nel calcio. SETTORE GIOVANILE – «Assurdo il lockdown del settore giovanile: credo che non ci sia stata una cattiva volontà, ma una mancata conoscenza dell’organizzazione sportiva. Tenere a casa i giovani è una cosa assurda: siamo al penultimo posto inper la lotta all’obesità infantile. Non è cancellando lo sport che si riducono gli assembramenti dei giovani, anzi. Parliamo di organizzazioni chegià pronte ad affrontare il protocollo, che hanno investito in sanificazioni e protocolli. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Casasco Positivi

Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana ... che si allenano con la prima squadra sono interventi da farsi. Una bolla, poi, per il positivo in una struttura unica. A ...21/10/2020 - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Casasco, Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana: "Assurdo il lockdo ...