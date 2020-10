Casamonica, blitz all'alba: al via lo sgombero e l'abbattimento delle villette abusive a Roma, 100 agenti impegnati (Di mercoledì 21 ottobre 2020) blitz all'alba. Al via le operazioni di sgombero e abbattimento di otto costruzioni, tra villette abusive con piscina e capannoni, riconducibili all'organizzazione criminale dei... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 ottobre 2020)all'. Al via le operazioni didi otto costruzioni, tracon piscina e capannoni, riconducibili all'organizzazione criminale dei...

Giovanni1962RM : RT @ilmessaggeroit: Casamonica, blitz all'alba: al via lo sgombero e l'abbattimento delle villette abusive a Roma, 100 agenti impegnati htt… - lightmoon972 : RT @ilmessaggeroit: Casamonica, blitz all'alba: al via lo sgombero e l'abbattimento delle villette abusive a Roma, 100 agenti impegnati htt… - marisabelm12 : RT @ilmessaggeroit: Casamonica, blitz all'alba: al via lo sgombero e l'abbattimento delle villette abusive a Roma, 100 agenti impegnati htt… - GMontalesi : RT @ilmessaggeroit: Casamonica, blitz all'alba: al via lo sgombero e l'abbattimento delle villette abusive a Roma, 100 agenti impegnati htt… - domasibarita : RT @ilmessaggeroit: Casamonica, blitz all'alba: al via lo sgombero e l'abbattimento delle villette abusive a Roma, 100 agenti impegnati htt… -