Casamonica ancora al tappeto | abbattute altre villette di loro proprietà

Con questi ultimi abbattimenti sale a 18 il numero di immobili dei Casamonica demoliti. Il prosieguo di un lavoro iniziato due anni fa contro il clan operante nell'area dei Castelli Romani Fonte Facebook – Ilmessaggero.itIl 21 ottobre 2020 passerà alla storia come uno dei giorni più importanti dell'anno per quanto concerne la lotta alla criminalità organizzata. Infatti sono iniziate le operazioni di sgombero ed abbattimento di otto costruzioni riconducibili al noto clan dei Casamonica, operante nell'area dei Castelli Romani e del litorale di Ostia. Le demolizioni hanno interessato alcune delle loro villette abusive (con tanto di piscine) sottoposte a vincolo archeologico in zona Romanina nell'estrema periferia di Roma, praticamente al ...

