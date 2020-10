Carolyn Smith, la brutta notizia dopo 5 anni di battaglie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ballando con le stelle, Carolyn Smith confessa: “Ho ancora dei problemi”. Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le stelle, è una delle protagoniste indiscusse dello show di Raiuno condotto da Milly Carlucci. La Smith da cinque anni ormai combatte contro quello che lei chiama “l’intruso” ossia un cancro al seno che ancora non è riuscita a sconfiggere del tutto. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Carolyn Smith ha svelato che è in chemioterapia da cinque anni e ha ancora dei problemi: “Il medico mi disse che il farmaco avrebbe potuto attaccare i nervi dei piedi e delle mani. (Continua...) dopo il primo ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ballando con le stelle,confessa: “Ho ancora dei problemi”., presidente di giuria di Ballando con le stelle, è una delle protagoniste indiscusse dello show di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Lada cinqueormai combatte contro quello che lei chiama “l’intruso” ossia un cancro al seno che ancora non è riuscita a sconfiggere del tutto. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha svelato che è in chemioterapia da cinquee ha ancora dei problemi: “Il medico mi disse che il farmaco avrebbe potuto attaccare i nervi dei piedi e delle mani. (Continua...)il primo ...

