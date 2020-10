Carmen Russo rivela il dramma | la tragica morte della madre

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) In una recente intervista la concorrente del Tale e Quale Showha parlato dell’enorme sofferenza provata nei mesi scorsi. La stagione televisiva è entrata nel pieno e come ogni anno il venerdì sera, in questo periodo, è suddiviso tra chi ammira le performance dei concorrenti del ‘Tale e quale Show‘ e chi invece …