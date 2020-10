Car sharing a Napoli, fashmob di Amicar davanti alla Prefettura: Furti continui, chiediamo protezione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È in corso un flashmob, organizzato da Gesco, il gruppo di imprese sociali che gestisce il servizio di car sharing partenopeo Amicar, con una decina di auto che sfilano ripetutamente sotto la Prefettura di Napoli. Amicar ha subito nelle ultime settimane danneggiamenti e Furti al parco auto (l’ultimo questa domenica) e ha deciso di dar vita alla manifestazione per chiedere maggiore controllo e interesse da parte delle istituzioni. L'articolo Car sharing a Napoli, fashmob di Amicar davanti alla Prefettura: Furti continui, chiediamo protezione proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È in corso un flashmob, organizzato da Gesco, il gruppo di imprese sociali che gestisce il servizio di carpartenopeo Amicar, con una decina di auto che sfilano ripetutamente sotto ladi. Amicar ha subito nelle ultime settimane danneggiamenti eal parco auto (l’ultimo questa domenica) e ha deciso di dar vitamanifestazione per chiedere maggiore controllo e interesse da parte delle istituzioni. L'articolo Cardi Amicarproviene da Ildenaro.it.

