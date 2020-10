Caos in Nigeria, perché i giovani protestano contro la polizia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da due settimane migliaia di giovani Nigeriani stanno protestando contro violazioni dei diritti, abusi di potere, autoritarismo della polizia Nigeriana. Amnesty International ha denunciato che ci sarebbero almeno 15 morti, uccisi durante gli scontri con cui le autorità hanno cercato di reprimere i disordini. Le proteste sono state concentrate soprattutto contro la Special Anti-Robbery Squad (Sars), un’unità speciale della pubblica sicurezza che da anni è collegata a estorsioni, ricatti, rapimenti, torture fino a esecuzioni extragiudiziali. La attività della Sars sono oggetto di denunce fin dal 2017, quando nacquero i movimento “EndSars”: una situazione che si è riaccesa quando dal 7 ottobre sono iniziate a circolare le immagini ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da due settimane migliaia dini stanno protestandoviolazioni dei diritti, abusi di potere, autoritarismo dellana. Amnesty International ha denunciato che ci sarebbero almeno 15 morti, uccisi durante gli scontri con cui le autorità hanno cercato di reprimere i disordini. Le proteste sono state concentrate soprattuttola Special Anti-Robbery Squad (Sars), un’unità speciale della pubblica sicurezza che da anni è collegata a estorsioni, ricatti, rapimenti, torture fino a esecuzioni extragiudiziali. La attività della Sars sono oggetto di denunce fin dal 2017, quando nacquero i movimento “EndSars”: una situazione che si è riaccesa quando dal 7 ottobre sono iniziate a circolare le immagini ...

TgLa7 : #Nigeria: caos a Lagos; sede tv in fiamme, un'altra oscurata - togni_elena : RT @Ticinonline: Spari sulla folla in piazza: ci sarebbero diversi morti, ma il governo nega #coprifuoco #governo #proteste #manifestant… - agostefi55 : RT @cimbolano: Nigeria nel caos. Manifestanti uccisi dalla polizia a Lagos, ma il governatore nega. - cimbolano : Nigeria nel caos. Manifestanti uccisi dalla polizia a Lagos, ma il governatore nega. - Success56359228 : RT @TgLa7: #Nigeria: caos a Lagos; sede tv in fiamme, un'altra oscurata -