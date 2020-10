Candidati sindaci, i primi nomi (mosci) del centrodestra. A Milano spunta Franco Baresi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – Nel centrodestra è totonomi per i Candidati sindaci nelle grandi città, a partire da Roma, Milano e Napoli. Tra i venti papabili al vaglio di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per le città che andranno al voto in primavera spuntano nomi più o meno di spicco, fermo restando il sospetto più che consolidato che taluni Candidati siano svelati per “bruciarli”. In ogni caso, a leggere i nomi che girano sui media, almeno su Roma – Guido Bertolaso, Giorgio Toschi – il centrodestra non sembrerebbe intenzionato a vincere. A Milano invece Berlusconi vorrebbe candidare Franco Baresi, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – Nelè totoper inelle grandi città, a partire da Roma,e Napoli. Tra i venti papabili al vaglio di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per le città che andranno al voto in primaveranopiù o meno di spicco, fermo restando il sospetto più che consolidato che talunisiano svelati per “bruciarli”. In ogni caso, a leggere iche girano sui media, almeno su Roma – Guido Bertolaso, Giorgio Toschi – ilnon sembrerebbe intenzionato a vincere. Ainvece Berlusconi vorrebbe candidare, il ...

Moon13_me : RT @IlPrimatoN: Centrodestra in cerca di nomi esterni ai partiti. Berlusconi vorrebbe riproporre Bertolaso a Roma, stop di Salvini e Meloni… - emilio05714955 : RT @IlPrimatoN: Centrodestra in cerca di nomi esterni ai partiti. Berlusconi vorrebbe riproporre Bertolaso a Roma, stop di Salvini e Meloni… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Centrodestra in cerca di nomi esterni ai partiti. Berlusconi vorrebbe riproporre Bertolaso a Roma, stop di Salvini e Meloni… - IlPrimatoN : Centrodestra in cerca di nomi esterni ai partiti. Berlusconi vorrebbe riproporre Bertolaso a Roma, stop di Salvini… - VirgilioZanni : @Nathali97381204 Ma quanti sono, ad oggi, i candidati sindaci per Roma? -

Ultime Notizie dalla rete : Candidati sindaci Candidati sindaci, i primi nomi (mosci) del centrodestra. A Milano spunta Franco Baresi Il Primato Nazionale Sgarbi al centrodestra per il sindaco di Roma: “Giletti, Bertolaso…potevano chiamare Zalone”

Vittorio Sgarbi a Radio Cusano Campus: “Se a Roma si candidano Bertolaso e Giletti, avrebbero potuto chiamare anche Checco Zalone”. Vittorio Sgarbi ha parlato delle possibili candidature a sindaco di ...

Caso asintomatici, Culicchi: “Caro Sindaco, no a provocazioni su salute e pandemia”

Sarebbe troppo facile collegare la deprecabile e inutile uscita del sindaco di Grosseto, e la sua successiva giustificazione altrettanto degna di biasimo, alla sua candidatura alla presidenza della ...

Vittorio Sgarbi a Radio Cusano Campus: “Se a Roma si candidano Bertolaso e Giletti, avrebbero potuto chiamare anche Checco Zalone”. Vittorio Sgarbi ha parlato delle possibili candidature a sindaco di ...Sarebbe troppo facile collegare la deprecabile e inutile uscita del sindaco di Grosseto, e la sua successiva giustificazione altrettanto degna di biasimo, alla sua candidatura alla presidenza della ...