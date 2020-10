Candidati a sindaco del centrodestra, spuntano big e campioni: a Milano l’ipotesi Franco Baresi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tra i venti nomi al vaglio del centrodestra come Candidati per le principali città che andranno al voto in primavera ci sarebbero quelli di Guido Bertolaso, dell’ex comandante generale della Gdf, Giorgio Toschi. Durante il summit del centrodestra di ieri sera, è stato fatto anche il nome dell’imprenditore farmaceutico Sergio Dompè e dell’ex calciatore del Milan, Franco Baresi (per Milano), e dell’ex presidente di Confindustria, Antonio D’Amato. Candidati a sindaco del centrodestra, primi nomi A tirare fuori i primi nomi dei possibili Candidati a sindaco del centrodestra, durante il vertice di ieri pomeriggio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tra i venti nomi al vaglio delcomeper le principali città che andranno al voto in primavera ci sarebbero quelli di Guido Bertolaso, dell’ex comandante generale della Gdf, Giorgio Toschi. Durante il summit deldi ieri sera, è stato fatto anche il nome dell’imprenditore farmaceutico Sergio Dompè e dell’ex calciatore del Milan,(per), e dell’ex presidente di Confindustria, Antonio D’Amato.del, primi nomi A tirare fuori i primi nomi dei possibilidel, durante il vertice di ieri pomeriggio ...

NicolaPorro : Dico al @ilfoglio_it che non sono minimamente interessato a fare il sindaco di Roma. Il solo fatto che qualcuno pos… - fattoquotidiano : Roma, il circo (mediatico) sui candidati a sindaco: dai giornalista tv ai “7 nani” del Pd - SecolodItalia1 : Candidati a sindaco del centrodestra, spuntano big e campioni: a Milano l’ipotesi Franco Baresi… - bianca_caimi : RT @Libero_official: Guido #Bertolaso sindaco di #Roma: #Salvini, #Meloni e #Berlusconi, il toto-nomi per i candidati alle elezioni https:… - MariaLu91149151 : RT @Adri19510: Guido Bertolaso sindaco di Roma: Salvini, Meloni e Berlusconi, il toto-nomi per i candidati alle elezioni -