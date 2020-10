Campania vieta spostamenti tra province: torna l’autocertificazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Emergenza Covid, torna l’autocertificazione in Campania: vietato lo spostamento tra province con l’ultima ordinanza regionale Tutte le scuole (ad esclusione degli istituti per bambini della fascia 0-6 anni) restano chiuse in Campania fino a sabato 31 ottobre, ma da oggi è dato mandato all’unita’ di crisi regionale di valutare l’evoluzione del contagio in ambito scolastico con… L'articolo Campania vieta spostamenti tra province: torna l’autocertificazione Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Emergenza Covid,l’autocertificazione into lo spostamento tracon l’ultima ordinanza regionale Tutte le scuole (ad esclusione degli istituti per bambini della fascia 0-6 anni) restano chiuse infino a sabato 31 ottobre, ma da oggi è dato mandato all’unita’ di crisi regionale di valutare l’evoluzione del contagio in ambito scolastico con… L'articolotral’autocertificazione Corriere Nazionale.

