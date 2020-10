Campania | nuova ordinanza | divieto di mobilità tra le province | servirà l’autocertificazione

fanpage : Ultim'ora. La Regione Campania ha anticipato il contenuto della nuova ordinanza - fanpage : Con la nuova ordinanza regionale torna l'autocertificazione. Cosa contiene e come compilarla - fanpage : ?? ULTIM'ORA Firmata la nuova ordinanza - tvoggi : SCUOLE E SPOSTAMENTI: C’E’ UNA NUOVA ORDINANZA REGIONALE Ieri sera il Governatore della Campania ha emanato una nuo… - infoitinterno : Covid in Campania, nuova ordinanza di De Luca: “Arzano zona rossa” -

Ultime Notizie dalla rete : Campania nuova

Tra i venti nomi al vaglio del centrodestra come candidati per le principali città che andranno al voto in primavera ci sarebbero quelli di Guido Bertolaso, dell’ex comandante generale della Gdf, Gior ...L'intesa ha l'obiettivo di costruire in sinergia un fronte unico al fine di limitare le nuove infezioni a trasmissione sessuale ... il 19 ottobre ha firmato un importante protocollo di intesa con NPS ...