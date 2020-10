Campania, medico sindacalista a TPI: “Abbiamo avuto tempo e soldi, questa nuova emergenza poteva essere evitata” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La mancanza di personale sanitario, il blocco delle cure ordinarie, la commistione di personale medico tra reparti Covid e non Covid, il fallimento della tracciatura di contatti, i ritardi nei tamponi. Sono alcuni dei problemi che la sanità della Campania si sta trovando ad affrontare negli ultimi giorni d’emergenza, dopo la risalita dei contagi del nuovo Coronavirus. A raccontare la situazione degli ospedali a TPI è Pierino Di Silverio, dirigente medico presso l’Azienda ospedaliera dei Colli e vice segretario regionale Anaao Campania. Qual è la situazione a livello ospedaliero? I posti di lungodegenza sono saturi al 90-95 per cento, le terapie intensive lo sono al 65 per cento, per questo motivo la Regione ha deciso il 16 ottobre di interrompere tutte le attività ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La mancanza di personale sanitario, il blocco delle cure ordinarie, la commistione di personaletra reparti Covid e non Covid, il fallimento della tracciatura di contatti, i ritardi nei tamponi. Sono alcuni dei problemi che la sanità dellasi sta trovando ad affrontare negli ultimi giorni d’, dopo la risalita dei contagi del nuovo Coronavirus. A raccontare la situazione degli ospedali a TPI è Pierino Di Silverio, dirigentepresso l’Azienda ospedaliera dei Colli e vice segretario regionale Anaao. Qual è la situazione a livello ospedaliero? I posti di lungodegenza sono saturi al 90-95 per cento, le terapie intensive lo sono al 65 per cento, per questo motivo la Regione ha deciso il 16 ottobre di interrompere tutte le attività ...

