Campania, cosa sta succedendo nella zona rossa di Arzano

La Regione Campania, con un'ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca, ha istituito fino al 30 ottobre una zona rossa ad Arzano, comune di circa 34mila abitanti nella città metropolitana di Napoli, a causa della crescita dei contagi da Covid-19. Nel comune si è registrato un aumento del 209,4 per cento dei contagi tra il 29 settembre e il 20 ottobre, come ha evidenziato la Asl Napoli 2 Nord.

Arzano zona rossa, cosa sta succedendo

Nei giorni scorsi ad Arzano c'erano stati blocchi stradali e sit-in di protesta contro la decisione dei commissari prefettizi di istituire un "mini lockdown" il 14 ottobre.

