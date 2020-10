Campania | 1 760 positivi ma solo 99 con sintomi In Lombardia oltre 4 mila casi

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Continua ad aggiornarsi, il numero dial coronavirus in. Oggi sono stati registrati 1.760 nuovi, di cui 99 cone 1.661 senza, a fronte di 13.878 tamponi processati. I deceduti, considerando anche quelli non conteggiati negli scorsi giorni sono 11 (totale 545), mentre i guariti del giorno sono 106. Per quanto riguarda i posti letto, in terapia intensiva ce ne sono 85 occupati su 227, mentre quelli di degenza ordinaria sono occupati Questi invece i dati su scala nazionale, diffusi dalla Protezione Civile. Attualmente: 155.442 (+12.703) Deceduti: 36.832 (+127) Dimessi/Guariti: 257.374 (+2.369) Ricoverati: 9.983 (+659) di cui in Terapia Intensiva: 926 (+56) Tamponi: 13.396.029 (+177.848) Totale: 449.648 (+15.199, +3,5%) Picco importante in ...