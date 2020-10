Cambiasso: “Hakimi assenza pesante per Conte. Col Borussia gara intensa” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Intervenuto a Sky Sport, “el Cucho” Cambiasso ha parlato dei temi dell‘Inter nell’imminenza della gara di Champions con il Borussia Mönchengladbach. Queste le parole dell’argentino: “Mi aspetto che l’Inter possa interpretare bene l’importanza di questa gara. Bisogna partire con una vittoria interna per avere poi maggiori consapevolezze nel girone. Se quello dell’Inter è un girone della morte, questa è una partita che in casa devi vincere senza se e senza ma. Serve partire bene. Hakimi? E’ il grande cambiamento dell’Inter di quest’anno. Il calcio cambia con gli interpreti e Hakimi ha una facilità di corsa incredibile sugli 80 metri. Sarà una pesante assenza per ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Intervenuto a Sky Sport, “el Cucho”ha parlato dei temi dell‘Inter nell’imminenza delladi Champions con ilMönchengladbach. Queste le parole dell’argentino: “Mi aspetto che l’Inter possa interpretare bene l’importanza di questa. Bisogna partire con una vittoria interna per avere poi maggiori consapevolezze nel girone. Se quello dell’Inter è un girone della morte, questa è una partita che in casa devi vincere senza se e senza ma. Serve partire bene. Hakimi? E’ il grande cambiamento dell’Inter di quest’anno. Il calcio cambia con gli interpreti e Hakimi ha una facilità di corsa incredibile sugli 80 metri. Sarà unaper ...

EvaAProvenzano : #Cambiasso: '#Eriksen? Si parla tanto di lui ma non si è studiato come si doveva, parlare senza conoscere è graviss… - dydsix : Reinterpretando le parole di Cambiasso, Eriksen deve DEVE trovare il suo Cafu' in Hakimi, oggi forse sarebbe stato… - fcin1908it : Cambiasso: 'Inter, Hakimi è il grande cambiamento. Sanchez e non Lautaro? Il motivo...' - - internewsit : Cambiasso: 'Inter-Borussia Monchengladbach, sfida da vincere. Hakimi...' - - PaoloPe81289726 : @Alex_Manni @SkySport L'unico ai livelli di quella squadra al momento però è Hakimi eh, forte quanto maicon o poco… -