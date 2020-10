Call of Duty Warzone e Modern Warfare: Tutti i contenuti a tema Halloween (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Con l’avvicinarsi di Halloween, una squadra di Operatori atterra a Verdansk per quella che sembra essere una normale infiltrazione nella città…anche se ci sono state voci di corridoio su alcuni strani avvenimenti inspiegabili nelle aree remote della mappa. Gli Operatori sono stati informati di alcune segnalazioni riguardanti un serial killer che indossa la faccia della sua vittima. Ci sono alcune informazioni su strani suoni emanati da varie località all’interno della zona di guerra; e non da ultimo la risata lacerante e inquietante di una bambola da ventriloquo… Non passa molto tempo prima che si scateni l’inferno: uno dopo l’altro, la squadra viene brutalmente sconfitta fino a quando rimane un solo sopravvissuto, che dopo un confronto con la leggenda metropolitana di Verdansk, giura di tornare con il favore della ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Con l’avvicinarsi di, una squadra di Operatori atterra a Verdansk per quella che sembra essere una normale infiltrazione nella città…anche se ci sono state voci di corridoio su alcuni strani avvenimenti inspiegabili nelle aree remote della mappa. Gli Operatori sono stati informati di alcune segnalazioni riguardanti un serial killer che indossa la faccia della sua vittima. Ci sono alcune informazioni su strani suoni emanati da varie località all’interno della zona di guerra; e non da ultimo la risata lacerante e inquietante di una bambola da ventriloquo… Non passa molto tempo prima che si scateni l’inferno: uno dopo l’altro, la squadra viene brutalmente sconfitta fino a quando rimane un solo sopravvissuto, che dopo un confronto con la leggenda metropolitana di Verdansk, giura di tornare con il favore della ...

kimberlyalonsog : “Duermete temprano porque ya salio el Update de Call Of Duty WZ” -MI VATO - ciudadanomingo : @GerardoMihura @clarincom Claro. Lo dice usted, un experto del call of duty, no? - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Call of Duty : Modern Warfare 2400 Points | Codice download per PS4 - Ac… - TwitchUruguay : ?? v0ni esta en vivo! Vean un poco de Call Of Duty: Modern Warfare en - walk3rz1 : DIA 2 - Call of Duty, cola ai <3 -

Ultime Notizie dalla rete : Call Duty Call of Duty Mobile celebra il proprio compleanno in grande stile: le novità Tom's Hardware Italia Call of Duty Warzone e Modern Warfare: Tutti i contenuti a tema Halloween

Con l’avvicinarsi di Halloween, una squadra di Operatori atterra a Verdansk per quella che sembra essere una normale infiltrazione nella città…anche se ci sono state voci di corridoio su alcuni strani ...

Call of Duty Warzone: aggiornamento Halloween, novità e crossover

Se deciderete di passare il periodo di Halloween insieme a Call of Duty Warzone e Modern Warfare, dovete sapere che avrete tempo per fare esperienza di questo evento fino al prossimo 3 novembre. L’occ ...

Con l’avvicinarsi di Halloween, una squadra di Operatori atterra a Verdansk per quella che sembra essere una normale infiltrazione nella città…anche se ci sono state voci di corridoio su alcuni strani ...Se deciderete di passare il periodo di Halloween insieme a Call of Duty Warzone e Modern Warfare, dovete sapere che avrete tempo per fare esperienza di questo evento fino al prossimo 3 novembre. L’occ ...