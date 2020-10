Calciomercato: Barcellona in difficoltà economica, la Juventus torna alla carica per de Jong (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Frenkie de Jong è uno dei centrocampisti più forti del mondo ed ha soltanto 23 anni. Il Barcellona lo ha strappato all’Ajax per l’enorme cifra di 86 milioni di euro ma adesso, causa problemi finanziari, rischierebbe di perderlo. La Juventus è sempre stata interessata all’olandese ma la valutazione elevata fatta dai Lancieri e la volontà di puntare su de Ligt, ne hanno allontanato l’ingaggio. Il regista ha poi firmato per i blaugrana vivendo una prima stagione molto difficile dentro e fuori dal campo. Il Barça ha chiuso l’anno con zero titoli conquistati e il rapporto tra il Presidente Bartomeu e i calciatori è ai minimi storici. Ecco perché la sua situazione potrebbe modificarsi. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Liverpool pronto ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Frenkie deè uno dei centrocampisti più forti del mondo ed ha soltanto 23 anni. Illo ha strappato all’Ajax per l’enorme cifra di 86 milioni di euro ma adesso, causa problemi finanziari, rischierebbe di perderlo. Laè sempre stata interessata all’olandese ma la valutazione elevata fatta dai Lancieri e la volontà di puntare su de Ligt, ne hanno allontanato l’ingaggio. Il regista ha poi firmato per i blaugrana vivendo una prima stagione molto difficile dentro e fuori dal campo. Il Barça ha chiuso l’anno con zero titoli conquistati e il rapporto tra il Presidente Bartomeu e i calciatori è ai minimi storici. Ecco perché la sua situazione potrebbe modificarsi. LEGGI ANCHE:: Liverpool pronto ...

