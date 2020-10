Calcio a 5 di nuovo commissariato | il Collegio di garanzia del Coni dà ragione alla Lega Dilettanti di Sibilia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ila 5 è di. Ildidelha datodi Cosimo, che in estate aveva deciso il commissariamento della divisione dopo le dimissioni dell’ex presidente Andrea Montemurro, anche per far luce sulla precedente gestione (alcune presunte irregolarità amministrative sono finite al centro dei rilievi degli organi di vigilanza interni, ma già archiviati dprocura federale). Proprio la giustizia della Federdi Gabriele Gravina, però, si era opposta a questo commissariamento, annullandolo e reinsediando il vecchio comitato direttivo con a capo il ...