Calabria | centrodestra | si intensificano gli incontri | anche romani | per la scelta del candidato presidente | Wanda Ferro FdI in pole position Il centrosinistra continua ad essere silente

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le elezioni regionali per il nuovo, dopo la morte di Iole Santelli, dovrebbero esserci fra due mesi. Il condizionale sulla data va considerato ed è abbastanza grosso. In primis l’effetto contagio Coronavirus chead aumentare col passare dei giorni, tant’è che potrebbe verificarsi un’altra clausura totale. Il Governo a tal proposito smentisce, ma i sanitari non la escludono. Seconda ipotesi, per quanto riguarda lo slittamento delle elezioni: in primavera oltre mille comuni dovranno eleggere il Sindaco e rinnovare il consiglio comunale, tra questigrosse Città: Napoli, Roma, Bologna, Milano, Torino e quindi il Governo potrebbe indire l’election day. Andare oltre i due mesi per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del, ...

Vertice tra Berlusconi, Meloni e Salvini per vagliare la lista di nomi per le Comunali. Ipotesi Baresi a Milano ...The show must go on, la vita continua. Segnata dalla tragica scomparsa di Jole Santelli , la politica riaccende comunque i motori in vista di mesi che saranno ...