Cagliari | infortunio per Godin | il comunicato del club

infortunio Godin – Brutte notizie per Eusebio Di Francesco e il Cagliari, come comunicato dalla società si è fermato, in allenamento, Diego Godin. Un problema che verrà valutato nei prossimi giorni, ma rischia seriamente di fare alzare al difensore uruguayano 'bandiera bianca' nella prossima giornata di campionato. "… Si sono allenati regolarmente con la squadra Marko Rog, uscito dal campo domenica dopo una contusione al fianco destro, e Alessandro Tripaldelli. Ha proseguito nel lavoro personalizzato Gaston Pereiro. A riposo Luca Ceppitelli e Diego Godin: il primo ha svolto accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della gamba sinistra; il difensore uruguaiano soffre di un affaticamento ..."

